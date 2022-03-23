Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича – The Wall Street Journal

Попавший под санкции российский олигарх пытается быть посредником с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы способствовать мирным переговорам, пишет The Wall Street Journal.

В начале марта чиновники Министерства финансов США разработали ряд санкций, чтобы наказать Романа Абрамовича, известного российского олигарха, после нападения России на Украину. Об этом говорят свидетели, на которых ссылается издание.

Когда пришло время объявить об этих санкциях, разработанных вместе с ограничениями со стороны Великобритании и Европейского Союза, Совет национальной безопасности Белого дома попросил Министерство финансов отложить их.

«Причина: президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего телефонного разговора посоветовал президенту Байдену подождать с санкциями против олигарха, который может оказаться важным в качестве посредника с Россией в помощи с мирными переговорами, по словам людей, осведомленных о звонке», — сообщает WSJ.

Байден консультировался с президентом Украины по ряду санкций, включая запланированные санкции против Абрамовича.

«Мы не собираемся пересказывать частные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским», – сказала Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома.

Что касается Министерства финансов, то там не ответили на запрос о комментарии.

«Для переговоров и в интересах их успеха не полезно комментировать процесс или участие Абрамовича. Как уже отмечалось, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций Украины, он сделает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира», – говорится в заявлении спикера Абрамовича.

Напомним, один из самых богатых людей России и владелец британского футбольного клуба "Челси" имеет много дорогостоящей недвижимости по всему миру.

Российский миллиардер Роман Абрамович и члены его семьи владеют более чем 70 объектами недвижимости, коммерческими домами и земельными участками в Великобритании.

Об этом пишет Daily Mail. Издание ссылается на отчет Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project), работающего совместно с различными медиаорганизациями.

Количество объектов недвижимости Абрамовича оказалось больше, чем считалось ранее.