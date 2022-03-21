Зеленский предположил возможность создания новых альянсов безопасности

По словам президента, люди просто хотят покоя, мира, стабильности и уверенности.

Еще в начале пандемии COVID-19 президент Владимир Зеленский убедился, что Украина имеет ограниченый круг реальных международных партнеров. Теперь, во время войны с Россией, глава украинского государства предполагает возможность создания новых альянсов безопасности.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью общественным вещателям.

По его словам, из-за трудностей, возникавших с поставкой в Украину вакцины от коронавирусной инфекции, он убедился, что Украина имеет немного реальных международных партнеров.

"И тогда я подумал, что если бы война, то мы можем остаться в кругу немногих государств. В принципе это и произошло”, — заметил президент.

В то же время Зеленский отметил изменения, которые происходят в мире, где начинает господствовать "реальное народовластие", когда "общественное мнение становится сильнее любого лидера".

“Мне кажется, что такое народовластие в мире, которое сейчас происходит, приведет к тем или иным альянсам безопасности. Уверен, что в будущем будут другие альянсы безопасности. Это не значит, что надо из одного или другого союза выходить, это не значит, что нужно разрушать работающие вещи, нет. Просто люди хотят покоя, мира, стабильности и уверенности”, – пояснил президент.

Зеленский также высказал предположение, что лидеры тех стран, которые не будут внимать общественному мнению и не будут лидерами общества, не смогут возглавлять свои страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

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