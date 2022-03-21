Зеленський припустив можливість створення нових безпекових альянсів

За словами президента, люди просто хочуть спокою, миру, стабільності і впевненості.

Ще на початку пандемії COVID-19 президент Володимир Зеленський переконався, що Україна має обмежене коло реальних міжнародних партнерів. Тепер, під час війни з Росією, очільник української держави припускає можливість створення нових безпекових альянсів.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю суспільним мовникам..

За його словами, через труднощі, які виникали із постачанням до України вакцини від коронавірусної інфекції, він переконався , що Україна має небагато реальних міжнародних партнерів.

“І тоді я подумав, що якби війна, то ми можемо залишитися в колі небагатьох держав. В принципі, це і сталося”, - зауважив президент.

Водночас Зеленський наголосив на змінах, які відбуваються в світі, де починає панувати “реальне народовладдя”, коли “суспільна думка стає сильнішою за будь-якого лідера”.

“Мені здається, що таке народовладдя у світі, яке зараз відбувається, призведе до тих чи інших безпекових альянсів. Впевнений, у майбутньому будуть інші безпекові альянси. Це не значить, що треба з одного чи іншого союзу виходити, це не означає, що потрібно руйнувати речі, які працюють, ні. Просто люди хочуть спокою, миру, стабільності і впевненості”, - пояснив президент.

Зеленський також висловив припущення, що лідери тих країн, які не будуть дослухатися до суспільної думки і не будуть лідерами суспільства, не зможуть очолювати свої країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 березня, виступив перед парламентом Ізраїлю. У своїй промові він закликав допомогти Україні та порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною.

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