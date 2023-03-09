Женщина умерла после нападения разъяренной стаи обезьян

На юге Индии 70-летняя Чатарабоина Нарсава скончалась после нападения стаи диких обезьян.

Об этом сообщает Daily Mail.

В момент нападения на пенсионерку, жившую со своей дочерью в селе Рамаредди, она была одна. Ее дочь уехала на свадьбу, но впоследствии вернулась и поспешно доставила мать в больницу, где она умерла от полученных травм.

Власти опровергли версию о том, что женщину избили животные, и заявили, что она поскользнулась и упала, ударившись головой об пол.

"Мы узнали от местных жителей, что когда обезьяны напали на нее, она попыталась скрыться. При этом она поскользнулась и упала. Она получила травму головы и умерла", — рассказал инспектор полиции.

Семья Чатаробоины кремировала ее вскоре после смерти, а полиция продолжает расследование.

Ранее стало известно, что в Шотландии загадочно умерли две сестры.

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