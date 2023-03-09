Жінка померла після нападу розлюченої зграї мавп

На півдні Індії 70-річна Чатарабоїна Нарсава померла після нападу зграї диких мавп.

Про це повідомляє Daily Mail.

У момент нападу на пенсіонерку, яка жила зі своєю дочкою у селі Рамаредді, вона була одна. Її донька поїхала на весілля, але згодом повернулася і поспішно доправила матір до лікарні, де та померла від отриманих травм.

Влада спростувала версію про те, що жінку побили тварини, і заявила, що вона послизнулася і впала, вдарившись головою об підлогу.

"Ми дізналися від місцевих жителів, що коли мавпи напали на неї, вона спробувала втекти. При цьому вона послизнулася та впала. Вона отримала травму голови та померла", — розповів інспектор поліції.

Сім'я Чатаробоїни кремувала її невдовзі після смерті, а поліція продовжує розслідування.

Раніше стало відомо, що у Шотландії загадково померли дві сестри.

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