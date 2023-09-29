Авантюрист перешел самый опасный мост в мире - видео

Авантюрист Рама Ютгла, также известный как Рамилла де Авентура, пересек мост, который считается самым "опасным" в мире.

Подвесной мост Хуссаини, расположенный в северном пакистанском регионе Хунза, пролегает через озеро Борит.

В 55-секундном ролике, который Ютгла опубликовал в своем TikTok, он бесстрашно идет раскачивающимся мостом. Он построен из веревок и имеет широкие промежутки между деревянными досками.

Рама Ютгла / Фото: скриншот с видео

Это мост не для слабонервных, но для многих местных жителей это повседневная необходимость.

Ютгла, искатель приключений шотландского происхождения, выросший в Гранаде (Испания), объяснил, что хотя мост может показаться коварным, он является единственной переправой для местных жителей. Мост жизненно важен для них, чтобы они могли заниматься повседневной жизнью и добираться в свои дома.

Видео дает представление об ошеломляющих горных вершинах, окружающих этот район, демонстрируя естественную красоту этого региона. Ютгли удалось благополучно добраться до другой стороны, привлекая внимание более 500 000 подписчиков на своих платформах YouTube, TikTok и Instagram.

Подвесной мост Хуссаини обрел популярность своей опасностью. Прошлым летом произошел трагический инцидент, когда турист погиб при попытке перейти мост.

Юзеры написали в комментариях, что нервничали при просмотре видео, а некоторые признались, что были бы парализованы, столкнувшись с такой высотой.

Напомним, турист побывал в причудливом "селе пенисов", где все имеет форму фаллоса. Село расположено в Бутане.

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