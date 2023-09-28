Назван лучший день для бронирования авиабилетов, чтобы сэкономить средства

Также известно, в какое время суток лучше вылетать, чтобы избежать отмены или задержки рейса.

Стало известно, когда лучше бронировать билеты на самолет, чтобы сэкономить деньги.

Согласно отчету Expedia Air Travel Hacks Report, международные авиабилеты следует бронировать примерно за 60 дней (и не более 4 месяцев) для оптимальной доступности и экономии (в среднем около 10%). В прошлом году золотая середина наступала примерно через шесть месяцев.

Воскресенье остается самым дешевым днем недели для бронирования авиабилетов, а пятница – самым дорогим. В среднем путешественники экономят до 13%. Чтобы сэкономить до 16%, эксперты советуют планировать вылет на четверг и избегать поездки в воскресенье, которое в среднем является самым дорогим днем для начала поездки.

Вылет к 15:00 сведет к минимуму влияние задержек и отмены. Вероятность отмены вылетающих после 15:00 рейсов по статистике на 50% выше, чем в предыдущих.

Внутренние авиабилеты следует бронировать за 28 дней до вылета. Путешественники сэкономили до 24% по сравнению с забронировавшими билеты в последнюю минуту, что превышает средний показатель экономии в 10%, который туристы наблюдали в 2022 году.

Ежегодный отчет Expedia о хаках в сфере авиаперевозок базируется на анализе миллиардов точек данных и крупнейшей в мире базе данных о продаже авиабилетов, созданной в сотрудничестве с Airlines Reporting Corporation (ARC) и OAG.

Напомним, в Польше из-за шутки в аэропорту туриста не пустили в самолет и оштрафовали. Стало известно, что он сказал.

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