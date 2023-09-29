Сколько нужно будет платить за газ в октябре: названные тарифы

До конца отопительного сезона газ не подорожает.
Украинцам не будут повышать цены на газ этой осенью. По состоянию на 28 августа свои годовые предложения на первый месяц осени обнародовали 12 поставщиков.
Об этом сообщает"ГазПравда".
Какие тарифы предлагают
В обзоре отмечается, что по сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в сентябре будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше.
Цены, выставленные поставщиками:
- "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;
- "Нефтегаз" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Полтавагасбыт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Галнефтегаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;
- "Аскания энергии" — 9,95 грн за кубометр;
- "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.
Следует отметить, что около 98% украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Это 12,4 млн. украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.
Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.
Ранее речь шла о том, что тарифы на газ и электроэнергию в Украине вырастут. Повышение цен возможно в следующем отопительном сезоне.
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