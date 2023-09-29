Авантюрист перейшов найнебезпечніший міст у світі – відео

Авантюрист Рама Ютгла, також відомий як Рамілла де Авентура, перетнув міст, який вважається "найнебезпечнішим" у світі.

Підвісний міст Хуссаїні, який розташований у північному пакистанському регіоні Хунза, пролягає через озеро Боріт.

У 55-секундному ролику, який Ютгла опублікував у своєму TikTok, він безстрашно йде мостом, що розгойдується. Він побудований з мотузок і має широкі проміжки між дерев'яними дошками.

Рама Ютгла / Фото: скриншот з відео

Це міст не для людей зі слабкими нервами, але для багатьох місцевих жителів це повсякденна необхідність.

Ютгла, шукач пригод шотландського походження, що виріс в Гранаді (Іспанія), пояснив, що хоча міст може здатися підступним, він є єдиною переправою для місцевих жителів. Міст життєво важливий для них, щоб вони могли займатися повсякденним життям та добиратися до своїх будинків.

Відео дає уявлення про приголомшливі гірські вершини, що оточують цей район, демонструючи природну красу цього регіону. Ютглі вдалося благополучно дістатися до іншої сторони, привертаючи увагу понад 500 000 підписників на своїх платформах YouTube, TikTok та Instagram.

Підвісний міст Хуссаїні здобув популярність своєю небезпечністю. Минулого літа стався трагічний інцидент, коли турист загинув при спробі перейти міст.

Юзери написали у коментарях, що нервували під час перегляду відео, а деякі зізналися, що були б паралізовані, зіткнувшись із такою висотою.

Нагадаємо, турист побував у химерному "селі пенісів", де все має форму фалоса. Село розташоване у Бутані.

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