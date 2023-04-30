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Девушка вызвала полицию, потому что соседка украла ее вибратор

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1519
Время на прочтение
1 мин
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Девушка вызвала полицию, потому что соседка украла ее вибратор

Девушка вызвала полицию к соседке из-за кражи вибратора / Фото: Unsplash/Markus Spiske

Обратиться к стражам порядка посоветовали родители девушки.

Макс из Майами, США, рассказала для пользователей TikTok, что она вызвала полицию к соседке, потому что та не раз крала ее вибратор.

Об этом пишет Dailystar.

Она сказала, что приехала к родителям и провела дома пару ночей. Однажды она вернулась в свою комнату и нашла своего вибратора, постоянно лежавшего в ящике. После этого Макс решила проверить комнату своей соседки, там она нашла свою секс-игрушку. Когда она нашла свой вибратор в чужой комнате, она поставила на нем черную метку, чтобы помочь определить, вернут ли его позже. Это сработало, так она убедилась, что это соседка по дому ворует ее вибратор.

В конце концов Макс рассказала родителям о случившемся и ее папа убедил написать SMS и пожаловаться на соседку. Тогда шесть полицейских пришли и остались до тех пор, пока девушка не покинет дом.

Напомним, бывшая учительница из католической школы бросила работу ради секса, потому что "так хочет Бог". Она ушла работать в секс-индустрию.

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Дата публикации
Просмотры
1519
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