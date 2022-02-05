"Легкий в управлении": жена выставила на аукцион своего супруга

Женщина решила отомстить своей половинке.

Жительница Новой Зеландии решила продать мужчину после того, как он покинул ее с детьми во время школьных каникул.

О необычном случае сообщает Independent.

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Линда Макалистер вышла замуж за Джона в 2019-м. Пара имеет двоих сыновей: 4-летнего Кольта и 6-летнего Райдера. Как-то во время школьных каникул у детей мужчина уехал на работу. Линда осталась дома с сыновьями. Поступок мужчины не на шутку ее разозлил, а потому она решилась прибегнуть к необычному поступку.

Женщина решила выставить на продажу мужчину на площадке – онлайн-аукционе TradeMe. "Продается мужчина. Рост — 184 сантиметра. Возраст — 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увлекается фермерством. Возможно, бывает тревожным в незнакомой обстановке, но умеет успокаиваться самостоятельно. Легкий в управлении. Имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит" – написала женщина в пункте "Описание товара".

Линда говорит, что Джон внимательно следил за продвижением торгов. Мол, мужчина был уверен, что за него можно выручить немалые деньги. Впрочем, предложили чуть больше 70 долларов. Позднее объявление было снято с публикации за нарушение правил сайта.

Менеджер TradeMe по соблюдению политики сайта Джеймс Райан говорит, что не было случаев, когда на аукционе пользователи выставляли на продажу своего мужа.

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