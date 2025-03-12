Мужчина заявил, что его подстрелила собака, когда он был в постели с девушкой

Удивительный случай произошел в Мемфисе, США: мужчина заявил, что получил огнестрельное ранение от собственного питбуля.

Полиция прибыла на место происшествия после сообщения о выстреле, найдя пострадавшего и его собаку по кличке Орео, пишет WREG. Однако пистолет, из которого якобы произошел выстрел, пропал.

Как собака могла выстрелить

По словам потерпевшего, он лежал в постели со своей подругой, когда произошло необычное событие. Лапа его годовалого питбуля зацепила спусковой крючок, что привело к выстрелу. Пуля попала мужчине в бедро, оставив несерьезное ранение.

Его подруга подтвердила эту версию, назвав инцидент "несчастным случаем". Она отметила, что пес – игривый и любит прыгать, а во время одного из таких прыжков случайно нажал курок.

Исчезнувшее оружие и расследование

Несмотря на заявления мужчины и его подруги, полицию насторожил тот факт, что оружие исчезло. Пострадавший объяснил, что находившаяся в комнате его подруга забрала пистолет. Впрочем, что произошло на самом деле – остается под вопросом.

Состояние пострадавшего и собаки

Мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Собака тоже в безопасности. Подруга потерпевшего в интервью FOX13 рассказала, что ее разбудил выстрел, а не сама собака.

Расследование продолжается, а история о стреляющем питбуле уже стала одной из самых странных полицейских хроник Мемфиса.

Напомним, в Мексике вооруженную полицейскую ограбили под дулом пистолета. Нападение произошло, когда офицерша проверяла телефон.

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