Украина ночью содрогалась от взрывов: РФ выпустила "Искандеры" и "Шахеды"

В ночь на 12 марта 2025 года россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник ударил тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма по Одессе и Кривому Рогу, а также атаковал 133 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда - Крым", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 98 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

"20 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Одесчина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина", — добавили в ведомстве.

Напомним, российские войска вечером, 11 марта, ударили по гражданскому судну MJ PINA под флагом Барбадоса — погибли четыре гражданина Сирии. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Самому младшему погибшему было 18 лет, самому старшему — 24. Еще два человека ранены — украинец и сириец.

Во время российского удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Также поврежден еще один корабль, причалы и склады для хранения зерна.

Кроме этого, 12 марта россияне ударили по Кривому Рогу. Больше об этом читайте в новости.