Україна вночі здригалася від вибухів: РФ випустила "Іскандери" та "Шахеди"

У ніч проти 12 березня 2025 року росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник ударив трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ , Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 98 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

"20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина", - додали у відомстві.

Нагадаємо, російські війська ввечері, 11 березня, вдарили по цивільному судну MJ PINA під прапором Барбадосу — загинули чотири громадяни Сирії. Про це заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому — 24. Ще двоє осіб поранені — українець та сирієць.

Під час російського удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджений ще один корабель, причали й склади для зберігання зерна.

Крім цього, 12 березня росіяни вгатили по Кривому Рогу. Більше про це читайте у новині.