Настоящее "чудо": статуя Девы Марии "заплакала" в церкви — фото

У местных жителей и профессоров есть пояснения.

Прихожане заявили о "чуде" после того, как в церкви появилась небольшая статуя Девы Марии, которая проливает слезы.

Об этом пишет Daily Star.

Фигура, которая "плачет" в Эль-Чанале, Мексика, заинтересовала верующих и скептиков, и сотни людей, согласно сообщениям, посещают церковь, чтобы стать свидетелями плачущей Богородицы.

На кадрах, публикуемых в социальных сетях, видны крошечные капли воды, которые выходят из глаз и стекают по лицу.

В Мексике статуя Девы Марии "заплакала" / Фото: CEN

Местный житель Виктор Рамос сказал: "Когда мы плачем, и наши глаза становятся красными, то же происходит и здесь. Это то событие, явление, которое происходит здесь, в церкви".

Многие связывают слезы Девы с нестабильностью ситуации в штате Колыма, где сейчас волна насилия. Виктор добавил: "Мы можем ассоциировать это с показателями насилия, которые наблюдаются здесь в штате, а также в общине".

В Мексике статуя Девы Марии "заплакала" / Фото: CEN

По состоянию на октябрь этого года прокуратурой Колымы было зарегистрировано 702 подтвержденных умышленных убийств. Для жителей и посетителей это время, чтобы помолиться о безопасности.

Но некоторые считают, что у странного события может быть научная причина. Профессор Луиджи Гарлашелли отметил, что некоторые статуи могут поглощать воду из-за пористого материала, из которого они изготавливаются.

Гарлашелли объяснил: "Вам нужна полая статуя из гипса или керамики, которую следует покрыть извне водонепроницаемым слоем. Наполняя статую водой через незаметное отверстие в верхней части, пористый материал поглотит ее, но наружный слой не позволит ей выйти наружу. Однако, если сделать небольшую царапину снаружи в области слезных протоков, поглощенная вода выйдет через нее, словно это слезы".

Напомним, в Бразилии кот шлепнулся с потолка посреди церковной службы. Момент попал на видео.

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