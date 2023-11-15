Справжнє "диво": статуя Діви Марії "заплакала" у церкві – фото

У місцевих мешканців та професорів є пояснення.

Прихожани заявили про "диво" після того, як в церкві з'явилася невелика статуя Діви Марії, яка проливає сльози.

Про це пише Daily Star.

Фігура, яка "плаче" в Ель-Чаналі, Мексика, зацікавила віруючих та скептиків, і сотні людей, згідно з повідомленнями, відвідують церкву, щоб стати свідками Богородиці, яка плаче.

На кадрах, які публікують у соціальних мережах, видно крихітні краплі води, які виходять із очей та стікають обличчям.

У Мексиці статуя Діви Марії "заплакала" / Фото: CEN

Місцевий мешканець Віктор Рамос сказав: "Коли ми плачемо, і наші очі стають червоними, те саме відбувається і тут. Це та подія, явище, яке відбувається тут, у церкві".

Багато хто пов'язує сльози Діви з нестабільністю ситуації у штаті Колима, де наразі хвиля насильства. Віктор додав: "Ми можемо асоціювати це з показниками насильства, які спостерігаються тут у штаті, а також тут у громаді".

У Мексиці статуя Діви Марії "заплакала" / Фото: CEN

Станом на жовтень цього року прокуратурою Колими було зареєстровано 702 підтверджені навмисні вбивства. Для мешканців та відвідувачів це час, щоб помолитися за безпеку.

Але деякі вважають, що за дивною подією може бути наукова причина. Професор Луїджі Гарлашеллі зазначив, що деякі статуї можуть поглинати воду через пористий матеріал, з яких вони виготовляються.

Гарлашеллі пояснив: "Вам потрібна порожниста статуя із гіпса або кераміки, яку слід покрити ззовні водонепроникним шаром. Наповнюючи статую водою через непомітний отвір у верхній частині, пористий матеріал поглине її, але зовнішній шар не дозволить їй вийти назовні. Однак, якщо зробити невелику подряпину зовні в області слізних протоків, поглинена вода вийде через неї, ніби це сльози".

Нагадаємо, у Бразилії кіт гепнувся зі стелі посеред церковної служби. Момент потрапив на відео.

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