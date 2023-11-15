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Смерть дитини у стоматології Тернополя – слідчі встановили попередню причину

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Смерть дитини у стоматології Тернополя – слідчі встановили попередню причину

Стоматологія / Фото: unsplash.com

У Тернополі під час лікування зубів помер 1-річний хлопчик.

У Тернополі під час лікування зубів у стоматології помер хлопчик, якому був 1 рік та 10 місяців. Дитині раптово стало зле під час операції.   

Як повідомила Тернопільська обласна прокуратура, судово-медична експертиза показала, що попередньою причиною смерті хлопчика є гостра легенево-серцева недостатність. 

Дитині робили операцію під наркозом, але вивести з нього її не вдалося.

Наразі розслідування смерті дитини у тернопільській лікарні триває.

За даними правоохоронців, мати привезла хлопчика до державної клініки для видалення карієсу. Оскільки хлопчик був віком 1 рік та 10 місяців, то таку операцію потрібно проводити під наркозом. Для цього мати отримала направлення для здавання аналізів. 

"Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зниклого 4-річного хлопчика знайшли мертвим.

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Дата публікації
Перегляди
1662
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