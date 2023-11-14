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У Тернополі під час лікування зубів помер 1-річний хлопчик

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Тернополі під час лікування зубів помер 1-річний хлопчик

У Тернополі під час лікування зубів померла дитина / Фото: Pexels

Причини трагедії розслідує поліція.

У Тернополі під час лікування зубів помер хлопчик, якому був 1 рік та 10 місяців. Дитині під час операції раптово стало зле. 

Про це повідомили у поліції Тернопільської області. 

За даними правоохоронців, мати привезла хлопчика до державної клініки для видалення карієсу. Оскільки хлопчик був віком 1 рік та 10 місяців, то таку операцію потрібно проводити під наркозом. Для цього мати отримала направлення для здавання аналізів. 

"Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ. Причина смерті дитини стане відомою після розтину. 

Нагадаємо, у Тернополі 32-річний залицяльник вкрав у школярки пів мільйона гривень.

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Дата публікації
Перегляди
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