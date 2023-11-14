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В Тернополе во время лечения зубов умер 1-летний мальчик

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Тернополе во время лечения зубов умер 1-летний мальчик

В Тернополе во время лечения зубов умер ребенок / Фото: Pexels

Причины трагедии расследует полиция.

В Тернополе при лечении зубов умер мальчик, которому был 1 год и 10 месяцев. Ребенку во время операции внезапно стало плохо.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, мать привезла мальчика в государственную клинику для удаления кариеса. Поскольку мальчик был возрастом 1 год и 10 месяцев, то такую операцию нужно проводить под наркозом. Для этого мать получила направление для сдачи анализов.

"Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его увезли в реанимационное отделение. Однако мальчика не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УКУ. Причина смерти ребенка станет известна после вскрытия.

Напомним, в Тернополе 32-летний поклонник украл у школьницы полмиллиона гривен.

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Дата публикации
Просмотры
2604
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