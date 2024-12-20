Обиженная жена подала на мужа в суд из-за их кота: что произошло

В Индии женщина подала жалобу на жестокое обращение своего мужа, утверждая, что он больше заботится об их домашнем коте, чем о ней.

Об этом пишет Oddity Central.

В результате она получила выговор от судей в Бенгалуру за то, что подала безосновательную жалобу на жестокое обращение своего мужа, в которой она в основном жаловалась на то, что муж уделяет больше внимания их домашнему коту, чем ей самой. Судья заметил, что в жалобе не было конкретных обвинений в жестокости или притязаниях. Вместо этого истица сосредоточилась на том, что муж заботится об их коте больше, чем о ней, утверждая, что каждый раз, когда она высказывала ему претензии по поводу его поведения, они ссорились и бросались обидами друг на друга. Жена, очевидно, тоже жаловалась на то, что кот несколько раз нападал и царапал ее, а муж ничего не делал.

"Жалоба – это рассказ о браке и совместной жизни, но суть обвинения основывается на ссоре из-за домашнего кота, который живет в доме мужа, — сказал судья. Утверждается, что мужчина заботится о коте больше, чем о жене. Каждый раз, когда жена указывает на это, между ними возникает спор, и начинаются обиды. Именно об этом идет речь в большинстве пунктов жалобы. Таким образом, вопрос не состоит в требовании приданого или нападении с требованием приданого или жестокости со стороны мужа. Вопрос касается домашнего кота и того, что кот несколько раз напал на жену или поцарапал ее".

Заслушав необычное ходатайство, суд прекратил дальнейшее расследование против мужчины и обругал женщину за ее безосновательную жалобу, добавив, что именно такие ходатайства засоряют индийскую систему правосудия.

"Именно такие несерьезные дела сегодня засоряют систему уголовного правосудия, и если расследование по этому делу будет разрешено, это добавит еще одно дело к и без того засоренной системе правосудия", — заявил суд.

Напомним, в Таиланде полиция "арестовала" рыжего кота за кражу рыбы. Ролик стал вирусным в Сети.

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