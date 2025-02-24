"Отряд 731": что известно об адских экспериментах на людях (фото)

Японский "Отряд 731" когда-то был одной из самых мрачных тайн в истории.

Об этом пишет LADbible.

Подразделение по исследованию биологического и химического оружия финансировалось Императорской армией Японии во время Второй мировой войны и действовало в Харбине, Маньчжурия (оккупированный Китай) с 1937 по 1945 год.

Генерал Сиро Исии, японский микробиолог и военный медик, отвечал за программу биологической войны, а его команда состояла преимущественно из лучших японских медиков.

Подразделение проводило бесчеловечные эксперименты над тысячами заключенных, содержащих вивисекцию без анестезии, испытания на обморожение, инъекции чумы и холеры, а также испытание эффективности оружия.

Эксперименты "Отряда 731" / Фото: Getty Images

Отчеты свидетельствуют, что от 3 000 до 10 000 человек, среди которых мужчины, женщины и дети, погибли во время экспериментов.

При поддержке Императорской армии Японии целью подразделения была разработка биологического и химического оружия для нации.

"Никто не имел никакого представления о подлинном назначении объекта", — сказал исследователь Хан Сяо. "Это была тайна из всех тайн – поезда могли проезжать только с опущенными шторами; военно-воздушные силы сбивали любой близлежащий самолет".

Историк Шелдон Гаррис в своей книге Factories of Death отметил: "Если Исии или кто-то из его коллег желал провести исследования человеческого мозга, то они приказывали охранникам найти для них полезный образец. Узника выводили из камеры. Охранники держали его, а другой разбивал топором голову жертвы. Мозг вытаскивали и немедленно везли в лабораторию. Затем тело отвозили к патологоанатому, а затем в крематорий для обычной утилизации".

Японский персонал "Отряда 731" несет труп / Фото: Getty Images

Бывший фельдшер из "Отряда 731" рассказал New York Times в 1995 году, что произошло, когда он впервые рассек живого мужчину.

"Парень знал, что для него это конец, и потому не сопротивлялся, когда его завели в комнату и связали", — вспомнил он. "Но когда я взял скальпель, он начал кричать. Я разрезал его от груди до живота, и он ужасно кричал, а его лицо было перекошено от боли. Он издавал этот невероятный звук, так ужасно кричал. Но потом наконец он остановился. Для хирургов это был один день работы, но на меня это действительно произвело впечатление, потому что это был мой первый раз".

После капитуляции Японии в 1945 году вся операция прекратилась. Однако японское правительство не признавало эксперименты до 2002 года, когда 180 истцов, преимущественно из Китая, требовали возмещения ущерба в размере около 70 000 долларов за причиненные страдания, сообщает The Guardian.

В 2018 году 3607 имен членов "Отряда 731" были обнародованы в списке, о чем профессор Кацуйо Нисияма сообщил газете Mainichi Shimbun: "Этот список является важным доказательством, подтверждающим свидетельство причастных. Его обнародование станет важным шагом к раскрытию".

Напомним, 9-месячного малыша подвергли "наиболее неэтичному эксперименту". Исследователи годами пытались выяснить судьбу младенца.

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