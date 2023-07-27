Пилот подлодки показала ее изнутри и рассказала о своей работе мечты — фото, видео

Окунаться на дно океана 6 раз в день – это лишь часть ее работы.

Ежедневное пилотирование туристической подлодки в глубинах океана может показаться опасным, особенно после взрыва "Титана", унесшего жизни пяти исследователей в июне.

Но для Бриттани Нэш это самая лучшая работа в мире, передает nypost.com.

Ее судно Atlantis 14 считается самой большой туристической подлодкой в мире. Она функционировала как достопримечательность на Гавайях в течение 37 лет без единого ужасного инцидента.

"Мне очень нравится находиться под водой и каждый день видеть морских существ", — сказала 24-летняя женщина. "Такие достопримечательности, как морские черепахи, никогда не стареют".

Бриттани Нэш / Фото: Caters

После пандемии уроженка Мельбурна, Австралия, со степенью в области графического дизайна переехала на Гавайи, чтобы осуществить свою мечту — жить в тропиках и работать на воде.

"Я всегда хотела жить где-то в тропиках и работать на лодке, но решила сначала получить степень", — вспомнила она. "После COVID и всего прочего мне просто нужно было исследовать эту часть моей мечты. Итак, я уехала и подала заявку на работу в лодке".

Не сумев получить место на корабле, Нэш получила свою роль в Atlantis Submarines Hawaii.

"Быть на подлодке гораздо интереснее, чем на лодке", — прокомментировала Бриттани.

Бриттани Нэш / Фото: Caters

Нэш набрала колоссальные 17,9 миллиона просмотров в TikTok в видео, где демонстрирует ее повседневные обязанности второго пилота туристической субмарины.

"Я готовлю подлодку к нашему первому погружению", — пояснила она в популярном ролике, предлагая цифровой аудитории взглянуть на внутреннюю часть гидроцикла, а также на глубоководные существа, которых она замечает из окна во время каждой экскурсии.

А когда она не занята плаванием, то любит отдыхать и загорать на поверхности лодки. Но ее работа мечты – это не только туры и загар – ей часто приходится спускаться и пачкаться.

"Все не всегда так гламурно, как кажется", – призналась Нэш. "Люди действительно страдают морской болезнью, и очевидно, что мы должны все убирать. Иногда туалеты забиваются, и мы это тоже делаем. Это может быть тяжело".

Бриттани Нэш / Фото: Caters

Помимо обслуживания лодки, Нэш регулярно выполняет интенсивную физическую работу во время своих изнурительных 10-12-часовых смен.

"Это тоже довольно трудная работа, но я думаю, что преимуществ безусловно больше, потому что это так весело. Я думала о том, чтобы пойти в спортзал, когда переехала сюда, но работа настолько физическая, что мне это не нужно", — добавила она. "Когда мои родители пришли навестить меня, они оба сказали: "Боже мой, у тебя столько мышц!".

Напомним, родившаяся без рук женщина управляет самолетом ногами и мечтает совершить кругосветное путешествие. Она стала лицензированным пилотом.

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