Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала опасные даты 2024 года

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова предупредила об опасных днях до конца 2024 года. Она считает, что оккупанты могут проводить обстрелы именно в начале месяца.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог отметила, что вероятная угроза в теплый период может быть в первой половине месяца.

"С 4 по 13 число каждого месяца, пока будет тепло. То есть, если будут большие обстрелы или качество большие угрозы, то они будут в начале месяца. Апрель будет нести угрозу и плохие новости, но вместе с тем это будет на пользу нашей стране. Восьмой и девятый месяц - это август-сентябрь, опять тоже не очень и опять же первые дни этих месяцев. Потому что большая опасность для детей", - сказала Яна Пасынкова.

Таролог добавила, что вероятно в Украине, как и мире, будут экономические проблемы.

"Седьмого месяца мы услышим о каком-то кризисе в мире, какой-то беде. И это повлияет на наше государство. Экономические проблемы ждут после осени этого года, то есть в конце. За три месяца до окончания 2024 года мы узнаем, что много денег вывезли из Украины. Это пока прогноз и пророчество, которое можно изменить", - сказала она.

Также победительница "Битвы экстрасенсов" добавила, что в середине года умрет какой-то чиновник.

"К середине этого года умрет какой-то "властелин" - человек, который имеет власть. Это будет тогда, когда мир будет смотреть в другую сторону", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России.

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