Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала небезпечні дати 2024 року

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова попередила про небезпечні дні до кінця 2024 року. Вона вважає, що окупанти можуть проводити обстріли саме на початку місяця.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня наголосила, що ймовірна загроза у теплий період може бути у першій половині місяця.

"Від 4 по 13 числа кожного місяця, поки буде тепло. Тобто, якщо будуть великі обстріли або якість великі загрози, то вони будуть на початку місяця. Квітень нестиме загрозу та погані новини, але разом з тим це буде на користь нашій країні. Восьмий та дев'ятий місяць - це серпень-вересень, знову теж не дуже і знову ж перші дні цих місяців. Тому що велика небезпека для дітей", - сказала Яна Пасинкова.

Тарологиня додала, що ймовірно в Україні, як і світі, будуть економічні проблеми.

"Сьомого місяця ми почуємо про якусь кризу у світі, якусь біду. І це повпливає на нашу державу. Економічні проблеми чекають після осені цього року, тобто наприкінці. За три місяці до закінчення 2024 року ми дізнаємось, що багато грошей вивезли з України. Це поки прогноз і пророцтво, яке можна змінити", - сказала вона.

Також переможниця "Битви екстрасенсів" додала, що всередині року помре якийсь високопосадовець.

"До середини цього року помре якийсь "володар" - людина, яка має владу. Це буде тоді, коли світ дивитиметься в інший бік", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Росію.

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