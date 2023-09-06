Пьяный водитель случайно вызвал копов сам на себя: что было дальше (видео)

В США пьяный водитель случайно позвонил в правоохранительные органы штата Небраска, что повлекло за собой его арест.

Об этом пишет CNN.

Мужчина позвонил в службу 911, чтобы сообщить о другом водителе, который, по его мнению, ехал не с той стороны шоссе. Офис шерифа опубликовал видео звонка водителя в службу.

Когда приехали сотрудники полиции, выяснилось, что тот сам ехал не по той стороне дороги и был в состоянии алкогольного опьянения.

"Я еду по шоссе 77 на север, и кто-то едет не на той стороне дороги", — говорит водитель в записи. Он добавил, что другой водитель "чуть не сбил его и это было ужасно".

Затем на видео видно, как неизвестного водителя останавливает полицейский.

"Знаешь, почему я тебя остановил?" – спросил офицер. "Да, потому что я был не на той стороне дороги", – признается водитель.

Когда его спросили, была ли причина, по которой он ехал не с той стороны, он ответил, что "видимо, пропустил выезд".

По данным офиса шерифа, содержание алкоголя в крови водителя превышало вдвое допустимой нормы. "К счастью, заместитель шерифа округа Ланкастер смог арестовать этого водителя до того, как кто-то серьезно пострадал", — говорится в сообщении в Facebook.

Напомним, недавно в Японии водителям разрешили пьяными сесть за руль. Известен результат эксперимента.

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