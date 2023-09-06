П'яний водій випадково викликав копів сам на себе: що було далі (відео)

У США п'яний водій випадково зателефонував до правоохоронних органів штату Небраска, що спричинило його арешт.

Про це пише CNN.

Чоловік зателефонував до служби 911, щоб повідомити про іншого водія, який, на його думку, їхав не з того боку шосе. Офіс шерифа опублікував відео дзвінка водія до служби.

Коли приїхали співробітники поліції, з'ясувалося, що той сам їхав не з того боку дороги і був у стані алкогольного сп'яніння.

"Я їду шосе 77 на північ, і хтось їде не на тому боці дороги", — каже водій у записі. Він додав, що інший водій "ледве не збив його і це було жахливо".

Потім на відео видно, як невідомого водія зупиняє поліцейський.

"Знаєш, чому я тебе зупинив?" - запитав офіцер. "Так, тому що я був не на тому боці дороги", - зізнається водій.

Коли його запитали, чи була причина, через яку він їхав не з того боку, він відповів, що "мабуть, пропустив виїзд".

За даними офісу шерифа, вміст алкоголю у крові водія перевищував вдвічі допустиму норму. "На щастя, заступник шерифа округу Ланкастер зміг заарештувати цього водія до того, як хтось серйозно постраждав", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно в Японії водіям дозволили п'яними сісти за кермо. Відомий результат експерименту.

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