Зеленський - про підготовку енергосистеми до зими: "Ще є над чим працювати"

Усі, хто відповідальний за підготовку енергосистеми до зими, отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання, зазначив Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський провів Ставка головнокомандувача. Головною темою була підготовка енергосистеми до зими.

Про це український президент повідомив на сторінці у Телеграм.

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Зеленський зазначив, що заслухав доповіді прем’єр-міністра Шмигаля, віце-прем’єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

За підсумками засідання Україні "ще є над чим працювати", наголосив глава держави.

"Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист. Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - написав він.

Нагадаємо, у Міненерго відповіли, скільки треба часу, щоб замінити в енергосистемі радянське обладнання на європейське.

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