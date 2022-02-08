Садоводы будущего: в Австралии решили сажать деревья с помощью дронов

Дрон может высадить 40 тыс. капсул в течение дня.

В Австралии решили сажать деревья с помощью дронов. В настоящее время этот метод тестируют. Инициаторы считают, что такой способ поможет решить проблему вырубки лесов.

Будет ли способ эффективным, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 8 февраля.

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Из небольшого черного беспилотника один за другим вылетают коричневые шарики – это органические капсулы. Внутри – семена и удобрения. Впоследствии они превратят эту поляну в лес. Такой уникальный метод посадки деревьев с помощью дронов придумала местная био-компания. Работа ее специалистов начинается с исследования почвы. Далее – выбор семян, подбор питательных веществ и формирование груза для летательного аппарата.

От такого метода, уверяют в компании, одни преимущества. "Один человек высаживает 800 деревьев в день, а дрон высаживает 40 тысяч капсул в день. Здесь большая разница, во-первых. Во-вторых, дроны могут попасть в те места, куда не достанется человек", – говорит генеральный директор и соучредитель AirSeed. Technologies Эндрю Уокер.

В Австралии тестируют способ посадки деревьев с помощью дронов | Новости мира

Достоинства воздушного садоводства оценили и экологи. По их словам, вырубка лесов – один из факторов катастрофически большого количества углерода в мире. Из-за углерода возникает парниковый эффект и увеличивается температура воздуха. Новые деревья должны компенсировать все потери и одновременно охладить землю.

"Восстановление лесов нужно для поглощения углерода и образования кислорода. А еще для биоразнообразия. Это поможет в борьбе с изменением климата. Однако нужно сажать огромные площади ежегодно. Ну, и конечно необходимо достаточное количество осадков", — говорит директор Исследовательского центра изменения климата. Новый Южный Уэльс профессор Энди Питман.

Если метод австралийской компании будет успешен, в ближайшее время его начнут тестировать и в других регионах мира. Прежде всего в Африке, где и так мало растительности. Правда, пока все высаженные леса начнут действовать на пользу планете, уйдет не один десяток лет. Им еще нужно дать подрасти.