Сразу 17 пар близнецов идут в первый класс в одном городе — фото

Этот регион всегда был известен бешеным количеством рождаемости близнецов.

В шотландском городе Гринок этой осенью в школу пойдут 17 пар близнецов.

Об этом пишет nypost.com.

Они будут учиться в начальных школах Святого Патрика и Ардгоуан.

К слову, город расположен в регионе Инверклайд, получивший меткое прозвище "Твинверклайд" из-за большого количества близнецов.

"В Инверклайде или Твинверклайде, как мы стали известны, стало ежегодной традицией приветствовать наших близнецов в начальной школе", — сказал заместитель ректора школы Святого Патрика Грэм Брукс, добавив, что сообществу "повезло".

В шотландском городе идут в первый класс 17 пар близнецов / Фото: SWNS

Начальная школа недавно провела генеральную репетицию перед началом учебного года, поскольку волнение среди учащихся растет.

Согласно исследованию из Оксфорда, в мире рождается 1,6 миллиона близнецов каждый год. Но Инверклайд всегда был известен безумным количеством близнецов: за последнее десятилетие в местных школах обучалось 147 пар. Только в 2015 году в школу одновременно пошли 19 пар. Нынешний год станет вторым по количеству по набору близнецов за всю историю наблюдений.

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