Сразу 17 пар близнецов идут в первый класс в одном городе — фото

Этот регион всегда был известен бешеным количеством рождаемости близнецов.
В шотландском городе Гринок этой осенью в школу пойдут 17 пар близнецов.
Об этом пишет nypost.com.
Они будут учиться в начальных школах Святого Патрика и Ардгоуан.
К слову, город расположен в регионе Инверклайд, получивший меткое прозвище "Твинверклайд" из-за большого количества близнецов.
"В Инверклайде или Твинверклайде, как мы стали известны, стало ежегодной традицией приветствовать наших близнецов в начальной школе", — сказал заместитель ректора школы Святого Патрика Грэм Брукс, добавив, что сообществу "повезло".
Начальная школа недавно провела генеральную репетицию перед началом учебного года, поскольку волнение среди учащихся растет.
Согласно исследованию из Оксфорда, в мире рождается 1,6 миллиона близнецов каждый год. Но Инверклайд всегда был известен безумным количеством близнецов: за последнее десятилетие в местных школах обучалось 147 пар. Только в 2015 году в школу одновременно пошли 19 пар. Нынешний год станет вторым по количеству по набору близнецов за всю историю наблюдений.
Напомним, модель OnlyFans стала бабушкой в 34 года. Она стала одной из самых молодых бабушек Великобритании.
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