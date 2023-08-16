Мужчина бьет себя молотком по 1000 раз в день - видео

Кубинец стал онлайн-сенсацией, показав, что бьет себя по 1000 раз в день молотком.

Об этом пишет NTK.

Лино Камачо собрал более 106 000 подписчиков в Facebook благодаря своей силе и чрезвычайной способности выдерживать боль.

Он сказал, что с 15 лет ежедневно стучал по каждой руке молотком, похожим на Тора.

У мужчины также есть множество вирусных видеороликов, на которых он демонстрирует свои необычные навыки в социальных сетях.

В частности, в одном из роликов Лино, известный как "Кубинский Железный человек", делает вид, что борется с боксером на городской площади, прежде чем снять перчатки и ударить себя по руке своим молотком.

Также он хвастался, как разбил кокос локтем и выполнил отжимание на запястьях, пока друг сидел на нем сверху.

Другое видео показывает, как Лино стучит молотком по рукам в такт музыке сальсы, которую исполняют местные музыканты.

Камачо сказал, что унаследовал свое мастерство от своего отца, известного на Кубе как "Человек-волшебник". После своей онлайн славы Лино начал получать приглашение выступить на фестивалях и концертах на своей родине в Карибском бассейне.

Напомним, мужчина проехал на велосипеде более 800 км задом вперед. Он хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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