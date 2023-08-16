Чоловік б'є себе молотком по 1000 разів на день – відео

Кубинець став онлайн-сенсацією, показавши, що б'є себе по 1000 разів на день молотком.

Про це пише NTK.

Ліно Камачо зібрав понад 106 000 підписників у Facebook завдяки своїй силі та надзвичайній здатності витримувати біль.

Він сказав, що від 15 років щодня стукав по кожній руці молотком, подібним до Тора.

Чоловік також має безліч вірусних відеороликів, на яких він демонструє свої незвичайні навички в соціальних мережах.

Зокрема, в одному з роликів Ліно, відомий як "Кубинський Залізний чоловік", вдає, що бореться з боксером на міській площі, перш ніж зняти рукавички та вдарити себе по руці своїм молотком.

Також він хизувався, як розбив кокос ліктем і виконав відтискання на зап'ястях, поки друг сидів на ньому зверху.

Інше відео показує, як Ліно стукає молотком по руках у такт музиці сальси, яку виконують місцеві музиканти.

Камачо сказав, що успадкував свою майстерність від свого батька, відомого на Кубі як "Людина-чарівник". Після своєї онлайн-слави Ліно почав отримувати запрошення виступити на фестивалях та концертах на своїй батьківщині у Карибському басейні.

Нагадаємо, чоловік проїхав на велосипеді понад 800 км задом наперед. Він хоче потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

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