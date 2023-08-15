Пацієнт співав та грав на гітарі під час видалення пухлини головного мозку – відео

У Бразилії чоловік співав та грав на гітарі під час операції на мозку.

Про це пише NTK.

Чотирьохгодинна операція минула в університетській лікарні Каджуру в Курітібі, на південний захід від Сан-Паулу.

Маурісіо Штемберг виступав перед лікарями у рамках неврологічного тесту, щоб переконатися, що його мова не постраждала під час операції.

На відео видно, як 55-річний музичний продюсер уміло грає пальцями на струнному інструменті, доки лікарі оперують його череп у операційній.

Потім він співає декілька рядків пісні Não deixe o samba morrer ("Не дай самбі померти") бразильської співачки Альсіоне а капела, щоб медики могли оцінити його вимову та пам'ять.

Нейрохірург Карлос Маттозо пояснив: "Зазвичай пацієнта будять під час процедури, щоб провести деякі неврологічні тести, щоб переконатися, що під час операції у нього не розвиваються будь-які зміни чи неврологічні травми".

Перед процедурою Маурісіо побоювався, що операція вплине на його роботу як музиканта та музичного продюсера.

Маурісіо Штемберг / Фото: needtoknow.co.uk

Його дружина Соня Соуза чекала біля операційної протягом усієї процедури. Вона сказала: "Коли я запитала медсестру, як у нього справи, вона відповіла: "Мабуть, все гаразд, бо він грає та співає".

Пухлина Маурісіо була успішно видалена.

Нагадаємо, раніше в Києві провели унікальну операцію на мозку 16-річної дівчини. Вона була при тямі і розмовляла з лікарями.

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