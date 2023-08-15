Пацієнт співав та грав на гітарі під час видалення пухлини головного мозку – відео

Це був неврологічний тест.
У Бразилії чоловік співав та грав на гітарі під час операції на мозку.
Про це пише NTK.
Чотирьохгодинна операція минула в університетській лікарні Каджуру в Курітібі, на південний захід від Сан-Паулу.
Маурісіо Штемберг виступав перед лікарями у рамках неврологічного тесту, щоб переконатися, що його мова не постраждала під час операції.
На відео видно, як 55-річний музичний продюсер уміло грає пальцями на струнному інструменті, доки лікарі оперують його череп у операційній.
Потім він співає декілька рядків пісні Não deixe o samba morrer ("Не дай самбі померти") бразильської співачки Альсіоне а капела, щоб медики могли оцінити його вимову та пам'ять.
Нейрохірург Карлос Маттозо пояснив: "Зазвичай пацієнта будять під час процедури, щоб провести деякі неврологічні тести, щоб переконатися, що під час операції у нього не розвиваються будь-які зміни чи неврологічні травми".
Перед процедурою Маурісіо побоювався, що операція вплине на його роботу як музиканта та музичного продюсера.
Його дружина Соня Соуза чекала біля операційної протягом усієї процедури. Вона сказала: "Коли я запитала медсестру, як у нього справи, вона відповіла: "Мабуть, все гаразд, бо він грає та співає".
Пухлина Маурісіо була успішно видалена.
Нагадаємо, раніше в Києві провели унікальну операцію на мозку 16-річної дівчини. Вона була при тямі і розмовляла з лікарями.
Читайте також: