Пьяные туристы заснули на Эйфелевой башне, пробравшись в закрытую часть

Двое американских туристов были найдены спящими в Эйфелевой башне после того, как они застряли в памятнике "из-за того, что были пьяны".

Об этом пишет Independent.

По словам оператора Эйфелевой башни, мужчины, посетившие парижскую памятку в воскресенье вечером, были обнаружены охранниками утром в понедельник.

Их нашли в месте, обычно закрытом для публики, между вторым и третьим уровнями башни, но они "не представляли никакой очевидной угрозы", говорится в заявлении Société d'Exploitation de la Tour Eiffel.

Источник в полиции сообщил AFP, что мужчины купили входные билеты на Эйфелеву башню около 22:40 в воскресенье вечером и по дороге вниз перепрыгивали через барьеры безопасности.

Пожарные и специализированное подразделение, обученное спасать людей с опасной высоты, были вызваны на башню высотой 300 метров, чтобы помочь спасти посетителей.

Сообщается, что мужчин допросили в полицейском участке. Против них возбудят уголовное дело. Прокуроры заявили, что они "застряли из-за того, что были пьяны".

По сообщениям СМИ, из-за инцидента официальные лица задержали открытие известной туристической достопримечательности, которая ежегодно привлекает миллионы посетителей в час.

Это произошло через несколько дней после того, как Эйфелеву башню эвакуировали из-за угрозы взрыва, и сотрудники сопровождали посетителей со всех трех уровней, а также с площади под ними. Вскоре после этого полиция подтвердила, что угроза была ложной.

В 2019 году Эйфелеву башню эвакуировали из-за того, что мужчина пытался подняться на нее.

Напомним, мужчина рискнул жизнью и спас дикую овцу, застрявшую на краю скалы. Спасательная операция продолжалась около получаса.

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