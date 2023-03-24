Трехлетняя девочка утонула в школьном туалете: что известно о трагедии

Ее тело обнаружили на следующий день в выгребной яме.

В Южной Африке погибла трехлетняя девочка.

Ребенок утонул в школьном туалете, пишет mirror.co.uk.

Сообщается, что Лангалам пропала без вести на целый день, прежде чем ее тело было обнаружено в туалете с выгребной ямой на следующий день.

Фото: mirror.co.uk

Убитая горем семья подозревает, что малыша могли убить, а ее мать Нангамсо говорит, что их жизнь была разорвана на части после трагедии.

"Никакие слова не могут описать боль, которую я чувствую. Боль невыносима. Я не могу спать уже несколько недель", — поделилась мама погибшей.

Представители организации Amnesty International в Южной Африке заявили, что надеются, что трагический инцидент побуждает правительство принять меры и убрать туалеты с выгребной ямой. Сообщается, что некоторые политики уже поддержали это мнение. Власти планируют подать в суд, чтобы заставить Департамент базового образования уничтожить все такие школьные туалеты по всей Южной Африке.

Напомним, недавно в Южной Африке в кустарнике нашли 6-летнего мальчика, который лежал весь в крови. Ребенку отрезали половые органы.

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