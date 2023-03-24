Трирічна дівчинка потонула у шкільному туалеті: що відомо про трагедію

Її тіло знайшли наступного дня у вигрібній ямі.
У Південній Африці загинула трирічна дівчинка.
Дитина потонула у шкільному туалеті, пише mirror.co.uk.
Повідомляється, що Лангалам зникла безвісти на цілий день, перш ніж її тіло було знайдено в туалеті з вигрібною ямою наступного дня.
Вбита горем сім'я підозрює, що малечу могло бути вбито, а її мати Нангамсо каже, що їхнє життя було розірвано на частини після трагедії.
"Жодні слова не можуть описати біль, який я відчуваю. Біль нестерпний. Я не можу спати вже декілька тижнів", - поділилася мама загиблої.
Представники організації Amnesty International у Південній Африці заявили, що сподіваються, що трагічний інцидент спонукає уряд вжити заходів та прибрати туалети з вигрібною ямою. Повідомляється, що деякі політики вже підтримали цю думку. Влада планує подати до суду, щоб змусити Департамент базової освіти знищити всі такі шкільні туалети у всій Південній Африці.
Нагадаємо, нещодавно у Південній Африці в чагарнику знайшли 6-річного хлопчика, який лежав весь у крові. Дитині відрізали статеві органи.
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