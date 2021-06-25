В Таиланде попугай съел бриллиантовое ожерелье и попал в больницу

В Таиланде попугай съел бриллиантовое ожерелье и попал в больницу

Птице сделали операцию и достали драгоценные камни.

В Бангкоке, Таиланд, попугай по кличке Фрости съел 21 бриллиант из ожерелья своей хозяйки.

Как пишет издание metro.co.uk, после этого попугай ослаб и больше не хотел есть. Его отвезли в ветеринарную клинику и сделали рентген, который показал, что в животе птицы - бриллианты.

Под общим наркозом ветеринары извлекли 21 камень весом 0,2 карата.

"Этот вид птиц привлекает все, что блестит. Мы часто видим подобные ситуации, но этот случай был странным, поскольку попугай съел много бриллиантов. Крошечные вещи в желудке были острыми, поэтому у попугая болел живот", — сказал врач.

После операции птица останется в больнице, пока не заживут швы.

Напомним, министерство сельского хозяйства Австралии намерено поймать и усыпить голубя по кличке Джо, случайно пролетел 13 тысяч километров из США в Австралию и тем самым нарушил запрет на перелеты между государствами.

В Хорватии 6-летний попугай по имени Джек сбежал из дома во время карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку