Женщина 16 лет симулировала немоту: зачем она это делала и как ее разоблачили

Женщина / © Freepik

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Испанка, 16 лет назад требовавшая пенсию в связи с инвалидностью из-за неспособности говорить после несчастного случая на работе, была разоблачена частным детективом в мошенничестве.

Об этом пишет Oddity Central.

В 2003 году на женщину, работавшую в супермаркете в Андалусии, напал покупатель. После травматического инцидента ей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и утрату способности говорить. После рассмотрения дела социальное обеспечение назначило женщине постоянную пенсию в связи с инвалидностью, но поскольку это был инцидент, связанный с работой, ответственность за расходы возложили на страховую компанию.

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Через несколько лет страховая компания пересмотрела ее дело в обычном порядке и обнаружила некоторые нарушения, что послужило поводом для дальнейшего расследования. Несколько лет назад она наняла частного детектива, который обнаружил, что женщина разговаривала нормально, но продолжала получать выплаты по инвалидности наличными.

В 2019 году, через шестнадцать лет после инцидента, вызвавшего нарушение речи женщины, страховая компания, ответственная за выплату ей помощи, начала пересматривать ее медицинскую документацию и заметила, что ни один из специалистов, которых она посещала с 2009 года (офтальмолог, ортопед и дерматолог), не зафиксировал в своих отчетах ее неспособность говорить. Это было признано необычным, поэтому они поручили команде врачей повторно оценить состояние женщины, и, по крайней мере, один психиатр сообщил о возможных признаках мошенничества.

Подозрений одного медицинского эксперта было недостаточно для открытия дела против женщины, поэтому страховая компания наняла частного детектива, чтобы тот проследил за женщиной и собрал больше доказательств. Через несколько недель частный детектив сообщил, что «немая женщина нормально разговаривает на улице, общается с другими матерями за воротами школы, без проблем пользуется мобильным телефоном и посещает занятия по зумбе».

Чтобы без тени сомнения доказать, что женщина может говорить, частный детектив однажды подошел к ней на улице и спросил, как добраться до местного универмага. Она попала прямо в его ловушку, красноречиво объяснив великолепным испанским языком, как добраться до магазина, не зная, что ее записывают. Получив это последнее доказательство, страховая компания обратилась в суд, чтобы доказать, что она больше не несет ответственности за предоставление пособия по инвалидности.

В январе Высший суд Андалусии вынес решение в пользу страховой компании, утверждая, что доказательства, представленные в суде, были весомыми и что она больше не обязана выплачивать женщине пособие по инвалидности. Он также отклонил апелляцию женщины, требовавшей, чтобы суд отклонил запись детектива, поскольку это было «явным нарушением ее конституционных прав».

«Установлена симуляция псевдомутизма или, по крайней мере, очень благоприятное течение или эволюция таких симптомов, поскольку угнетенные симптомы исчезли», — говорится в решении суда.

После январского вердикта против женщины было открыто новое дело, чтобы определить размер штрафа, который она должна будет уплатить за незаконное получение выплат за состояние, которого не существует. Страховая компания также, скорее всего, подаст женщину в суд, чтобы взыскать с нее выплаты, которые она получала в течение 16 лет.

Напомним, женщину уволили за то, что 6 раз ушла с работы минутой раньше. Она выиграла в суде.