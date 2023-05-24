Женщина потратила более 100 000 долларов, чтобы быть как "настоящая Барби": как она выглядит (фото)

Австралийке Джазмин Форрест было всего 18 лет, когда она впервые легла под нож хирурга, чтобы увеличить грудь.

С тех пор 25-летняя девушка перенесла множество разных пластических операций и косметических процедур, чтобы превратиться в "настоящую Барби".

Джазмин рассказала news.com.au, что не смогла бы добиться успеха в жизни, если бы не изменила свою внешность, и говорит, что теперь, когда она "горячая", люди относятся к ней гораздо лучше.

Джазмин Форрест / Фото: instagram.com/jazmynforrest1

"Я была подростком, когда впервые подумала о пластической операции. Я видела девушек с искусственной грудью и заметила, что с красивыми женщинами обращаются гораздо лучше. С тех пор я знала, что должна инвестировать в свое тело. С каждой операцией действительно становится лучше и моя уверенность тоже растет. Я вижу свое тело дважды в день перед тем, как принять душ, и дважды в день, когда чищу зубы, вижу свое лицо, поэтому это действительно помогает моей самооценке. Следует инвестировать в свое тело и лицо, потому что это то, что видит мир", – поделилась она.

Джазмин Форрест / Фото: instagram.com/jazmynforrest1

После того, как Джазмин сделала свою первую операцию по увеличению груди, в 18 лет она также ввела филлеры в губы. За эти годы в ее уста было введено 6 мл.

У нее также были филлеры в области щек, носогубных складок, подбородка, челюстей и висков, а также регулярные инъекции ботокса.

Джазмин Форрест / Фото: instagram.com/jazmynforrest1

Джазмин сделала вазерную липосакцию живота, рук, внутренней поверхности бедер, верхней и нижней части спины, подбородка и лица, в дополнение ко второму увеличению груди в возрасте 24 лет.

Совсем недавно она поехала в Сеул, Южную Корею, чтобы пройти еще одну пластическую операцию — на этот раз ринопластику и уменьшение лба.

Джазмин Форрест / Фото: instagram.com/jazmynforrest1

"Я мечтала об этих процедурах с подросткового возраста. Ринопластика сделала мой нос меньше, более курносым с менее выраженным переносицей, а уменьшение лба сделало мой лоб меньше", — отметила она.

Джазмин Форрест / Фото: instagram.com/jazmynforrest1

Джазмин продемонстрировала свою трансформацию в социальных сетях и часто получает поток комментариев, когда рассказывает об операциях и процедурах, которые она перенесла.

Хотя многие люди делают ей комплименты и хвалят ее за то, что она так открыта и честна, есть некоторые, которые говорят ей, что это "слишком много" или оскорбляют ее внешность.

Джазмин Форрест / Фото: instagram.com/jazmynforrest1

Однако она говорит, что ей все равно что думают другие, и говорит, что ее главный приоритет – чувствовать себя уверенно, когда она смотрит в зеркало.

Напомним, мама двоих детей потратила 37 000 долларов на улучшение своего облика после того, как парень бросил ее ради другой женщины. Она сделала увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, подтяжку лица, липосакцию и вагинопластику.

Читайте также: