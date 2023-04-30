1 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 мая, в православном календаре день памяти святителя Космы. Жил он в IX веке. С раннего детства изъявил желание служить Господу, поэтому в юности удалился в монастырь, где принял монашеский постриг. Вскоре становится епископом Халкидонским и отважно защищает христианскую веру от еретиков. Ревно проповедует христианство вместе со своим помощником Аксентием.

Неоднократно язычники и еретики пытались склонить святителя к отречению от Господа. Но в своей вере он оставался непоколебимым. Когда пришел приказ императора Льва Армянина убрать из храма иконы, не послушался. Поэтому был отправлен в тюрьму.

Церковный праздник 1 мая – день памяти преподобного Иоанна

Жил преподобный Иоанн в IX веке и был учеником святого Григория Декаполита. Когда еще был совсем юный, пошел к нему и подвизался на разные монашеские подвиги. Вместе со своим учителем ездил в Константинополь, где особенно сильной была ложная вера. Там они учили людей Священному Писанию, проповедовали христианство. Вскоре Григорий умер и Иоанн продолжил сам ревностно отстаивать учение Христа и подвизался к самой своей смерти.

Приметы 1 мая

Народные приметы 1 мая / Фото: Pexels

Холодный день на плодородное лето.

Много воды пьет домашний скот, значит будет хороший урожай.

Часто меняется погода вплоть до засухи летом.

Что завтра нельзя делать

Наши предки в эту дату начинали собирать лечебные травы, но нельзя было никому говорить куда идете и тоже не стоило кого с собой брать. Верили, что иначе травы лишатся всех своих свойств. Женщинам лучше не делать маникюр, прическу и не стричь волосы.

Что можно делать завтра

Благоприятный этот день считался для работы в поле. У славян даже был особый ритуал – в родниковой воде замачивали семена, клали медную монету и ждали. Считалось, что можно получить богатый урожай.

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