10 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 10 июля, в православном календаре – день памяти святого Самсона. Он родился в Риме в богатой семье. По воле божьей, он избрал служить людям как врач, особенно обращая внимание на бедных и нуждающихся.

От молодости Самсон был предан обучению в медицинских науках. Он получил широкий спектр знаний о лечении различных болезней, а его умения и мудрость стали известны всем. Однако, несмотря на свой высокий социальный статус, Самсон чувствовал призвание помогать нуждающимся в медицинской помощи, независимо от их происхождения или социального статуса.

По своему убеждению и внимательности к бедным и больным, Самсон чувствовал, что служение им – это его жизненное предназначение. Он отказался от своего богатства и комфорта, отправившись в долгое путешествие, где искал возможности помогать бесплатно. Из-за своих навыков он смог лечить и облегчить страдания многих больных.

Путешествуя по городам и поселкам, Самсон приходил на помощь тем, кто не имел доступа к медицинским услугам. Он вылечил разные болезни, даже те, которые раньше были сочтены неизлечимыми. Большая милосердие Самсона привлекала к нему людей из всех слоев общества, а его репутация быстро распространилась.

Самсон исполнял чудеса, выздоравливая тех, кого медицина не могла спасти. Он верил, что Божья благодать проявляется через его лечение, и многие свидетельствовали об этом. Многие из кого он вылечил стали его последователями и отдались служению другим.

Святой Самсон посвятил свою жизнь служению Богу по медицине. Его гуманитарный труд и бескорыстие послужили примером для многих. Он прожил жизнь, посвящая себя помощи и исцелению больных, проповедуя тем самым любовь и милосердие Божие.

Святой Самсон считается покровителем врачей и больных. Его жизненный путь напоминает нам о важности быть милосердными и помогать тем, кто находится в тяжелом положении. Его пример напоминает нам, что служение бедным и нуждающимся может приносить наибольшее удовлетворение и изменять жизнь не только тем, кого помогают, но и самому помощнику.

Приметы 10 июля

Народные приметы 10 июля / Фото: Pexels

Пояс реки радуги до ливня.

Стали злыми пчелы, ждите засушливую погоду.

За окном теплая и солнечная погода такая будет еще 7 недель.

Что завтра нельзя делать

10 июля по народным поверьям ни в коем случае нельзя обманывать других. Если же не выходит, лучше вообще промолчать. Запрещено и долго всматриваться в зеркало, потому что можно потерять красоту.

Что можно делать завтра

Издавна люди в этот день пытались дать беднякам милостыню, помочь нуждающимся. Верили, если помочь как можно большему числу людей, то в течение года хорошие поступки вернутся многократно.

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