10 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 10 липня, в православному календарі день пам’яті святого Самсона. Він народився в Римі у багатій родині. За волею божою, він обрав служити людям як лікар, особливо звертаючи увагу на бідних та потребуючих.

Від молодості Самсон був відданий навчанню в медичних науках. Він здобув широкий спектр знань про лікування різних хвороб, а його вміння та мудрість стали відомі усім. Однак, попри свою високу соціальну статусу, Самсон відчував покликання допомагати тим, хто потребує медичної допомоги, незалежно від їхнього походження чи соціального статусу.

За своїм переконанням і уважності до бідних та хворих, Самсон відчував, що служіння їм - це його життєве призначення. Він відмовився від свого багатства і комфорту, вирушивши в довгу подорож, де шукав можливостей допомагати безкоштовно. Через свої навички, він зміг лікувати і полегшити страждання багатьох хворих.

Подорожуючи містами та селищами, Самсон приходив на допомогу тим, хто не мав доступу до медичних послуг. Він вилікував різні хвороби, навіть ті, які раніше були вважані невиліковними. Велика милосердність Самсона привертала до нього людей з усіх верств суспільства, а його репутація швидко поширилася.

Самсон виконував чудеса, одужуючи тих, кого медицина не могла врятувати. Він вірив, що Божа благодать проявляється через його лікування, і багато людей засвідчували це. Багато з тих, кого він вилікував, стали його послідовниками та віддалися служінню іншим.

Святий Самсон присвятив своє життя служінню Богу через медицину. Його гуманітарна праця та безкорисливість стали прикладом для багатьох. Він прожив життя, присвячуючи себе допомозі та зціленню хворих, проповідуючи тим самим любов та милосердя Божого.

Святий Самсон вважається покровителем лікарів та хворих. Його життєвий шлях нагадує нам важливість бути милосердними та допомагати тим, хто перебуває у скрутному становищі. Його приклад нагадує нам, що служіння бідним та потребуючим може приносити найбільшу задоволеність та змінювати життя не лише тим, кого допомагають, але й самого допоміжника.

Прикмети 10 липня

Народні прикмети 10 липня / Фото: Pexels

Поперек річки веселка до зливи.

Стали злими бджоли, чекайте на посушливу погоду.

За вікном тепла та сонячна погода, така буде ще 7 тижнів.

Що завтра не можна робити

10 липня за народними повір'ями в жодному разі не можна обманювати інших. Якщо ж не виходить, краще взагалі промовчати. Заборонено і довго вглядатися у дзеркало, тому що можна втратити вроду.

Що можна робити завтра

Здавна люди цього дня намагалися дати біднякам милостиню, допомогти нужденним. Вірили, якщо допомогти якомога більшій кількості людей, то протягом року добрі вчинки вернуться багаторазово.

Читайте також: