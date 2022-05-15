15 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

15 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

15 мая 2022 – воскресенье. 81-й день войны России против Украины. 135-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

15 мая — Международный день семьи. Без такого явления, как семья, сложно представить человеческую цивилизацию. В разных национальностях и странах семьи могут иметь разные формы. Чтобы в совершенстве функционировать семье, нужна защита, поэтому во многих государствах создаются различные социальные программы, которые направлены на благополучие семьи. Международный день семьи был создан по инициативе ООН.

Также 15 мая – День науки в Украине. Событие было начато президентом Леонидом Кучмой 14 февраля 1997 года. Главная цель Дня науки – поблагодарить научных сотрудников за их труд, а также усилить инициативу ученых и научных учреждений.

А еще 15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Событие было создано после реабилитации дезертиров Бундестагом (Германия), состоявшейся в этот день 1997 года. Главная цель дня – обратить внимание общества на трудности тех людей, которые не могут вступить в армии из-за моральных или религиозных взглядов.

15 мая – День памяти жертв политических репрессий. Событие ежегодно выпадает на третье воскресенье мая. На территории СССР "Большой террор" был развернут с 1937 г. по инициативе Иосифа Сталина. Репрессивные действия на территории Украины стали причиной полного уничтожения интеллигенции и уничтожения общественных связей.

Также 15 мая – День памяти умерших от СПИДа. Событие было начато Всемирной организацией здравоохранения и приходится на третье воскресенье мая. Главная цель дня – напомнить о серьезности такой болезни как СПИД и привлечь общество к преждевременной терапии ВИЧ-инфекций.

А еще 15 мая — Международный день защиты климата. Дата была установлена ООН. Ее цель – привлечь внимание людей к проблеме ухудшения состояния климата, а также искать возможности для устранения угрозы.

15 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

15 мая – день памяти святого Атанасия Великого / Фото: commons.wikimedia.org

15 мая в церковном календаре – день памяти святого Атанасия Великого. Он был архиепископом Александрийским. Родился в семье благочестивых христиан. Еще с детства учил Слово Божие. Получил хорошее светское воспитание. Всю свою жизнь Афанасий Великий противостоял арианцам, за что подвергался гонениям. Даже был момент, когда все остальные епископы перешли на ересь, а он оставался единственным, кто все еще придерживался правильной веры. Умер в возрасте 76 лет. Это было 373 год.

Памятные даты 15 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 15 мая:

1648 год – происходит битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой;

1848 год — с этого дня отменялись крестьянские повинности в Галичине по закону австрийского императора Фердинанда I от 17 апреля 1848;

1905 год — основан Лас-Вегас;

1940 год – в США в продаже появились нейлоновые чулки;

1976 год — авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, в результате которой погибли 52 человека — все пассажиры и члены экипажа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 мая

Каковы сегодня именины: Давид, Борис, Глеба, Афанасий, Роман, Зоя.

15 мая родились:

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1845 год – украинский и французский ученый Илья Мечников;

1857 год – украинский писатель, общественный деятель, доктор права, адвокат Чайковский Андрей Яковлевич;

1873 год – украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский;

1935 год – украинский художник и кинорежиссер-мультипликатор Радна Сахалтуев;

1972 год – украинский художник, фотограф, коллекционер, краевед, меценат Владимир Козюк.

Погода на 15 мая

15 мая в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облака продержатся до второй половины дня, без осадков. В Харькове облачная погода, дождь. В Одессе облачно с утра, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +10 ночью. Во Львове +19 днем и +9 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +23 днем и +15 ночью.