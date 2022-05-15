15 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

15 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

15 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

15 травня 2022 року – неділя. 81-й день війни Росії проти України. 135-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 травня - Міжнародний день сім'ї. Без такого явища як сім'я складно уявити людську цивілізацію. В різних національностях та країнах сім'ї можуть мати різноманітні форми. Щоб досконало функціонувати сім'ї потрібен захист, а тому в багатьох державах створюють різні соціальні програми, які спрямовані на благополуччя сім'ї. Міжнароднийдень сім'ї був створений за ініціативою ООН.

Також 15 травня - День науки в Україні. Подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою 14 лютого 1997 року. Головна мета Дня науки - подякувати науковим співробітникам за їхню працю, а також посилити ініціативу вчених і наукових установ.

А ще 15 травня - Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті. Подія була створена після реабілітації дезертирів Бундестагом (Німеччина), яка відбулася цього дня 1997 року. Головна мета дня - звернути увагу суспільства до труднощів тих людей, які не можуть вступити до арміх через моральні або релігійні погляди.

15 травня - День пам'яті жертв політичних репресій. Подія щороку припадає на третю неділю травня. На території СРСР "Великий терор" був розгорнутий від 1937 року за ініціативи Йосипа Сталіна. Репресивні дії на території України стали причиною повного винищення інтелігенції та руйнування суспільних зв'язків.

Також 15 травня - День пам'яті померлих від СНІДу. Подія була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і припадає на третю неділю травня. Головна мета дня - нагадати про серйозність такої хвороби як СНІД та залучити суспільство до завчасної терапії ВІЛ-інфекцій.

А ще 15 травня - Міжнародний день захисту клімата. Дата була встановлена ООН. Її мета - привернути увагу людей до проблеми погіршення стану клімата, а також шукати можливості для усунення загрози.

15 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

15 травня - день пам'яті святого Атанасія Великого / Фото: commons.wikimedia.org

15 травня в церковному календарі – день пам'яті святого Атанасія Великого. Він був архієпископом Олександрійським. Народився в родині благочестивих християн. Ще з дитинства вчив Слово Боже. Отримав хороше світське виховання. Все своє життя Атанасій Великий протистояв аріанцям, за що піддавався гонінням. Навіть був момент, коли всі інші єпископи перейшли на єресь, а він залишався єдиним, хто все ще притримувався правильної віри. Помер у віці 76-ти років. Це був 373 рік.

Пам’ятні дати 15 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 15 травня:

1648 рік — відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої;

1848 рік — з цього дня скасовувалися селянські повинності у Галичині згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда І від 17 квітня 1848;

1905 рік — засновано Лас-Вегас;

1940 рік — в США в продажу з'явились нейлонові панчохи;

1976 рік — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 травня

Які сьогодні іменини: Давид, Борис, Гліба, Панас, Роман, Зоя.

15 травня народилися:

Також читайте Як відпочиватимемо в червні 2022 року: чи будуть додаткові вихідні

1845 рік — український та французький науковець Ілля Мечников;

1857 рік — український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат Чайковський Андрій Якович;

1873 рік — український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави Павло Скоропадський;

1935 рік — український художник і кінорежисер-мультиплікатор Радна Сахалтуєв;

1972 рік — український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат Володимир Козюк.

Погода на 15 травня

15 травня в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмари протримаються до другої половини дня, без опадів. У Харкові увесь день хмарна погода, ближче до вечора дощ. В Одесі хмарно з самого ранку, без опадів.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +10 вночі. У Львові +19 вдень та +9 вночі. У Харкові +20 вдень та +10 вночі. В Одесі +23 вдень та +15 вночі.