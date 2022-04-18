18 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

18 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

18 апреля 2022 года – понедельник. 54-й день войны России против Украины. 108-й день.

Какой сегодня день в Украине и мире

18 апреля – Международный день достопримечательностей и достопримечательностей. Решение о награждении этой даты было принято Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО в 1983 году. Задача этого праздника – еще раз напомнить мировому обществу о многообразии культурного наследия, созданного усилиями многих народов за всю историю человечества, его уязвимости и необходимости сохранения для будущих поколений. Девизом Международного дня памятников и исторических мест стали слова: "Сохраним нашу историческую родину".

В Украине этот день называется "День памятников истории и культуры" и установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 23 августа № 1062/99, его празднуют ежегодно 18 апреля.

18 апреля каждый год – День газетного обозревателя. Газетный обозреватель ведет определенную колонку в газете, где выражает собственное мнение по определенной теме (политика, культура, бизнес и т.д.). Сначала обозреватель осмысливает и анализирует предмет своей работы, а затем кратко излагает посредством советов, изложении последних событий, тенденций и т.д. Газетный обозреватель должен глубоко владеть собственной темой, чтобы сделать качественный анализ и донести до читателя суть.

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя. Общества, секции, кружки радиолюбителей принимают участие в мероприятиях Всемирного дня радиолюбителя, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби.

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей, благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. Считается, что большинство радиотехнологий были первоначально исследованы радиолюбителями.

Изобретения и технологии, сделанные радиолюбителями, много лет спустя не потеряли свою актуальность - люди пользуются радио- и телевизионными приемниками и передатчиками, включая двусторонние способы радиосвязи, адаптивные антенны и другие необходимые технологии.

15-18 апреля 1918 года в Киеве состоялся I Съезд Общества Красного Креста Украины, а 18 апреля считается днем ​​начала деятельности Красного Креста. Съезд был созван по инициативе Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста, которая с 1878 года оказывала благотворительную помощь нуждающимся столице.

18 апреля – какой сегодня церковный праздник

18 апреля - день памяти Феодула-чтеца / pixabay.com

18 апреля в церковном календаре - день памяти Феодула-чтеца. Святые мученики Агафопод и Феодул чтец жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (в 284-305 годах) и находились в церковном причастии. Агафопод был старцем, а Феодул был молод. Они отличались благочестием и праведной жизнью.

Однажды святой Феодул во сне увидел, как неизвестный человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Когда он проснулся, то увидел в руке прекрасное кольцо с изображением Креста и решил, что это знак его будущего мученичества. Силой изображенного на перстне Креста святый исцелил многих больных и обращал язычников к вере во Христа Спасителя.

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Во время гонения на христиан Феодул и Агафопод были казнены. Их бросили в море. Море выбросило на берег тела мучеников в светлой одежде, без камней и без веревок. Их похоронили христиане.

18 апреля также – день памяти преподобной Феодоры Солунской. Она происходила от благочестивых родителей – христиан и посвятила свою дочь на служение Богу в монастыре, а после смерти своего мужа и сама приняла монашество в той же обители.

В монастыре преподобная Феодора вела подвижническую жизнь. Она послушанием и смирением, постом и молитвой так угодила Господу, что получила дар чудотворения и совершала чудеса не только при жизни, но и после смерти своей.

После кончины преподобной Феодоры из лампады, повешенной над гробом ее, в большом количестве изливался душистый елей. От мира этого происходило много чудес: бесы изгонялись, слепые прозревали и многие больные получали исцеление от болезней. Икона Феодоры, как написал живописец Иоанн, от ладони правой руки начал выделяться душистый елей. Впоследствии миро выделялось от его мощей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 апреля

Какие сегодня именины: Феодора, Агафья, Феона, Марко, Платон, Юрий, Георгий, Зенон, Семен.

18 апреля родились:

1480 год – герцогиня Феррары, покровительница поэтов и ученых Лукреция Борджиа;

1841 год – украинский живописец, педагог, рисовальщик Будкевич Иосиф-Казимир Константинович;

1895 год – украинский журналист, детский писатель, поэт, сечевой стрелок и переводчик Юрий Шкрумеляк;

1897 год - украинский режиссер, актер Марьян Крушельницкий;

1929 год – украинский кинорежиссер, писатель Владимир Луговский;

1937 год – украинский дирижер, педагог Ростислав Бабич;

1947 год – украинская поэтесса Анна Костив-Гуска;

1978 год – украинский разработчик компьютерных игр и бизнесмен Сергей Григорьевич.

Что нельзя делать 18 апреля

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Следует воздержаться от строительных работ и других физических работ.

Не стоит злословить и ругаться с домашними.

Что можно делать

День удачен для гадания, но вообще считается несчастливым.

Памятные события 18 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 18 апреля:

1187 год - первое упоминание Украины, - в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича.

1521 год - Мартин Лютер предстал перед судом Вормского Рейхстага.

1648 год - Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антипольскому восстанию.

1846 год – американец Роял Эрл Гаус запатентовал телеграфный аппарат.

1902 год - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

1906 год — американский город Сан-Франциско получил крупные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушены 28 000 зданий.

1909 год - Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1956 год - американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III.

1966 год – состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

1995 год - Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народном календаре эта дата получила следующие названия: Федул-Витрогон, Федора-Анемона. В этот день в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки.

Хозяйки сегодня обязательно должны начать большую стирку (постель, одежду домочадцев) и высушить все на улице на ветру. Он зарядит вещи своей силой, и все в семье будут здоровы.

Если в открытое окно сегодня птица залетит – это плохая примета, обещающая беды. Чтобы этого не произошло, птицу ловили, 9 раз читали молитву "Отче наш" и отпускали в окно, произнеся "Что приносил с собой возьми обратно".

Приметы: