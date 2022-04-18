18 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

18 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

18 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

18 квітня 2022 року - понеділок. 54-й день війни Росії проти України. 108-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць. Рішення про відзначення цієї дати було прийнято Генеральною Асамблеєю ЮНЕСКО у 1983 році. Завдання цього свята – ще раз нагадати світовому суспільству про різноманіття культурної спадщини, створеної зусиллями багатьох народів за всю історію людства, її вразливість та необхідність збереження для майбутніх поколінь. Девізом Міжнародного дня пам'яток та історичних місць стали слова: "Збережемо нашу історичну батьківщину".

В Україні цей день має назву "День пам'яток історії та культури" і встановлений відповідно до Указу Президента України від 23 серпня № 1062/99, його відзначають щорічно 18 квітня.

18 квітня кожного року - День газетного оглядача. Газетний оглядач веде певну колонку в газеті, де висловлює власну думку з певної теми (політика, культура, бізнес тощо). Спочатку оглядач осмислює та аналізує предмет своєї роботи, а потім коротко висловлює у вигляді порад, викладі останніх подій, тенденцій тощо. Газетний оглядач повинен глибоко володіти власною темою, аби зробити якісний аналіз та донести до читача суть.

18 квітня - Всесвітній день радіоаматора. Товариства, секції, гуртки радіоаматорів беруть участь в заходах Всесвітнього дня радіоаматора, розповідаючи про роботу однодумців і популяризуючи це інтелектуальне хобі.

18 квітня 1925 року в Парижі був заснований Міжнародний союз радіоаматорів, завдяки цій події у радіоаматорів і з'явився привід щорічно відзначати успіхи і досягнення. Вважається, що більшість радіотехнологій були спочатку досліджені радіоаматорами.

Винаходи та технології, зроблені радіоаматорами, через багато років не втратили свою актуальність - люди користуються радіо- та телевізійними приймачами і передавачами, включаючи двосторонні способи радіозв'язку, адаптивні антени і інші необхідні технології.

15-18 квітня 1918 року у Києві відбувся І З’їзд Товариства Червоного Хреста України, а 18 квітня вважається днем початку діяльності Червоного Хреста. З’їзд був скликаний з ініціативи Маріїнської громади сестер милосердя Червоного Хреста, яка від 1878 року надавала благодійну медичну допомогу нужденним столиці.

18 квітня - яке сьогодні церковне свято

18 квітня - день пам'яті Феодула-читця / pixabay.com

18 квітня в церковному календарі - день пам'яті Феодула-читця. Святі мученики Агафопод і Феодул читець жили в Фессалоніках при правлінні імператорів Діоклетіана і Максиміана (у 284-305 роках) і перебували в церковному причеті. Агафопод був старцем, а Феодул був юний. Вони відрізнялися благочестям і праведним життям.

Одного дня святий Феодул уві сні побачив, як невідомий чоловік у світлому одязі вклав йому в руку якийсь предмет. Коли він прокинувся, то побачив в руці прекрасний перстень із зображенням Хреста і вирішив, що це знак його майбутнього мучеництва. Силою зображеного на персні Хреста святий зцілив багатьох хворих і звертав язичників до віри в Христа Спасителя.

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Під час гоніння на християн Феодул і Агафопод були страчені. Їх кинули у море. Море викинуло на берег тіла мучеників у світлому одязі, без каменів і без мотузок. Їх поховали християни.

18 квітня також - день пам’яті преподобної Феодори Солунської. Вона походила від благочестивих батьків – християн і присвятила свою дочку на служіння Богу в монастирі, а після смерті свого чоловіка і сама прийняла чернецтво у тій же обителі.

У монастирі преподобна Феодора вела подвижницьке життя. Вона послухом та смиренням, постом та молитвою так догодила Господові, що отримала дар чудотворіння і звершувала чудеса не тільки за життя, але і після своєї смерті своєї.

Після скону преподобної Феодори з лампади, що була повішена над гробом її, у великій кількості виливався запашний єлей. Від мира цього відбувалося багато див: біси виганялися, сліпі прозрівали і багато хворих одержували зцілення від хвороб. Ікона Феодори, як написав живописець Іоанн, від долоні правої руки почав виділятися запашний єлей. Згодом миро виділялося від її мощей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 квітня

Які сьогодні іменини: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен.

18 квітня народились:

1480 рік — герцогиня Феррари, покровителька поетів і вчених Лукреція Борджіа;

1841 рік — український живописець, педагог, рисувальник Будкевич Йосип-Казимир Костянтинович;

1895 рік — український журналіст, дитячий письменник, поет, січовий стрілець та перекладач Юрій Шкрумеляк;

1897 рік — український режисер, актор Мар'ян Крушельницький;

1929 рік — український кінорежисер, письменник Володимир Луговський;

1937 рік — український диригент, педагог Ростислав Бабич;

1947 рік — українська поетеса Ганна Костів-Гуска;

1978 рік — український розробник комп'ютерних ігор та бізнесмен Сергій Григорович.

Що не можна робити 18 квітня

Не можна вживати спиртні напої.

Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Не варто лихословити і лаятися з домашніми.

Що можна робити

День вдалий для ворожіння, але взагалі вважається нещасливим.

Пам'ятні події 18 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 18 квітня:

1187 рік — перша згадка України, — в Київському літописі у зв'язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича.

1521 рік — Мартін Лютер став перед судом Вормського Рейхстагу.

1648 рік — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.

1846 рік — американець Роял Ерл Гаус запатентував телеграфний апарат.

1902 рік — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

1906 рік — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 осіб, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель.

1909 рік — Ватикан канонізував Жанну д'Арк.

1956 рік — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

1966 рік — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.

1995 рік — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Федул-вітрогон, Федора-анемона. Цього дня у будинках відчиняли навстіж вікна і запускали в будинок протяги.

Господині сьогодні обов’язково повинні розпочати велике прання (постіль, одяг домочадців) і висушити все на вулиці на вітрі. Він зарядить речі своєю силою, і всі в родині будуть здоровими.

Якщо у відкрите вікно сьогодні птах залетить — це погана прикмета, яка обіцяє біди. Щоб цього не сталося, птаху ловили, 9 разів читали молитву "Отче наш" і відпускали у вікно, промовивши "Що приносив з собою забирай назад".

Прикмети: