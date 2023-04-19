20 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского. С юности Георгий хотел вести монашескую жизнь. Когда правил император Лев Исаврянин, то попал под гонение иконоборцев. И именно в этот период его начали звать Исповедником.

Уже когда на престол взошел император Константин Порфирородный, Георгия пригласили на архиерейскую кафедру в городе Митилена. Он вел целомудренную и чистую жизнь, помогал нуждающимся, был милосерден. В конце жизни Георгия императором стал иконоборец Лев Армянин, и святого архипастыря изгнали в Херсонес, где он и умер.

Церковный праздник 20 апреля – день памяти мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов

Руфин и Акилина жили около 310 года в городе Синопе, расположенном у Черного моря. Тогда правил император Максимиан. Когда были страшные гонения за христианами, Руфина посадили в тюрьму. Акилина тогда заботилась о нем, поэтому и ее взяли под стражу. В темнице они обратили в христианство 200 человек. За это их всех казнили.

Приметы 20 апреля

Народные приметы 20 апреля / Фото: Pexels

Перед дождем утром слышен гром – красиво уродят овощи.

Гром слышно, но дождя нет — вечером ждите непогоду.

Много сережек на осине к хорошему урожаю гороха.

Что завтра нельзя делать

В этот день по христианским правилам нельзя поминать усопших, а также оставлять на их могилах еду. Нельзя также злословить, ругаться, ссориться, обижаться. Лучше не отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать завтра

20 апреля следует пойти в храм, помолиться. Очень важно проявлять щедрость и милосердие, помогать нуждающимся милостыням.

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