20 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 20 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Георгія Сповідника, митрополита Митиленського. З юності Георгій хотів вести чернече життя. Коли правив імператор Лев Ісаврянин то потрапив під гоніння іконоборців. І саме в цей період його почали кликати Сповідником.

Вже коли на престол зійшов імператор Костянтин Порфірородний, Георгія покликали на архієрейську кафедру в місті Митилена. Він вів цнотливе і чисте життя, допомагав нужденним, був милосердним. В кінці життя Георгія імператором став іконоборець Лев Вірменин, і святого архіпастиря вигнали в Херсонес, де він і помер.

Церковне свято 20 квітня — день пам'яті мучеників Руфіна диякона, Акилини і з ними 200 воїнів

Руфін і Акилина жили близько 310 року в місті Сінопе, що розташовувалося біля Чорного моря. Тоді правив імператор Максиміан. Коли були страшні гоніння за християнами, Руфіна посадили у в'язницю. Акилина тоді дбала про нього, тому згодом і її взяли під варту. В темниці вони навернули в християнство 200 воїнів. За це їх всіх стратили.

Прикмети 20 квітня

Народні прикмети 20 квітня / Фото: Pexels

Перед дощем вранці чутно грім — гарно вродять овочі.

Грім чутно, але дощу немає — ввечері чекайте на негоду.

Багато сережок на осиці до хорошого урожаю гороху.

Що завтра не можна робити

Цього дня за християнськими правилами не можна поминати покійників, а також залишати на їхніх могилах їжу. Не можна також лихословити, лаятися, сваритися, ображатися. Краще не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Що можна робити завтра

20 квітня варто піти до храму, помолитися. Дуже важливо проявляти щедрість та милосердя, допомагати нужденним милостинею.

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