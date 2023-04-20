Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо расслабиться

Начало нового лунного месяца – время, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями. Хочется работать, заниматься творчеством, облагораживать пространство вокруг себя, но сил катастрофически не хватает, поэтому приходится ограничивать себя намерениями и иллюзиями. Еще лучше – расслабиться, тогда можно будет восстановиться и накопить силы для последующих действий.

Сегодня, 20 апреля, расслабиться необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них отдых категорически необходим.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – подвижный знак, представители которого не умеют сидеть бесцельно, но сегодня им придется отказаться от любых дел, даже если они будут сулить выгоду – в том числе и материальную. Потеряв массу сил, работая от осуществления нынешнего проекта, они, скорее всего, упустят более важный шанс, который выпадет им в ближайшие дни.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы сегодня – впрочем, как и всегда – с удовольствием займутся облагораживанием своего жилья – квартиры или дачи. Вот только успехом их действия не увенчаются – представители знака с большой долей вероятности что-нибудь сломают или разобьют, о чем впоследствии будут очень жалеть. В связи с этим звезды настоятельно советуют им воздержаться от домашней работы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи редко берутся за какую-либо работу по собственной воле – чаще всего им ее навязывают, и сегодняшний день в этом смысле исключением не станет. Однако звезды настоятельно советуют представителям знака отказаться от задания, поскольку количество косяков, которое они – по причине усталости – допустят при ее исполнении, превзойдет все возможные пределы, так что лучше отдохнуть.

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