28 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 28 декабря, в православном календаре – день памяти святителя Стефана. Происходил он из благочестивой семьи, которая жила в Каппадокии и отличалась добродетелью. В юном возрасте служил у патриарза Германа, но затем удалился в монастырь, а оттуда в пустыню. Когда скончался Сурожский епископ, патриарх назначил на его место именно Стефана. Во время его правления в городе не осталось ни одного язычника. Он умел убеждать людей переходить в свою веру.

С приходом к власти Льва Исавра начались гонения за христианами. Стефан тоже пострадал в эти годы. Его бросили в тюрьму и долго мучили. Когда Лев Исавр умер, его сын не только уволил святителя, но и позволил тому дальше править. Умер Стефан мирно и тихо в VIII веке.

Приметы 28 декабря

Народные приметы 28 декабря / Фото: Pexels

в этот день иней — летом ждите большое количество росы;

кошка утром ищет теплое место до морозов;

ветер разносит сухой снег – будет сухое лето;

много снега и сугробы на хороший урожай в следующем году.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день ссориться, ругаться, злословить. Даже в шутку запрещено драться. Также не стоит жаловаться на мороз. Лучше 28 декабря не уходить в лес и не работать физически.

Что можно делать завтра

Издавна верили, что выходившая 27 декабря сила нечистой силы уже начинала ослабевать. Крыльцо хозяйки обязательно посыпали пеплом или углем, чтобы снег растопился. Существовало поверье, что такой ритуал поможет обезвредить нечистую силу. Нуждающимся пытались раздать теплые вещи, а нищим давали еду. Молились святым об исцелении от болезней.

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