28 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 28 грудня, в православному календарі день пам’яті святителя Стефана. Походив він з благочестивої сім'ї, яка жила в Кападокії та відрізнялася доброчесністю. В юному віці служив в патріарза Германа, але потім пішов в монастир, а звідти в пустелю. Коли помер Сурозький єпископ, патріарх назначив на його місце саме Стефана. Під час його правління у місті не залишилося жодного язичника. Він вмів переконувати людей переходити в свою віру.

З приходом до влади Лева Ісавра почалися гоніння за християнами. Стефан також постраждав у ці роки. Його кинули до в'язниці і довго мучили. Коли Лев Ісавр помер, то його син не лише звільнив святителя, але й дозволив тому далі правити. Помер Стефан мирно і тихо у VIII столітті.

Прикмети 28 грудня

Народні прикмети 28 грудня / Фото: Pexels

цього дня іній — влітку чекайте на велику кількість роси;

кішка вранці шукає тепле місце до морозів;

вітер розносить сухий сніг — буде сухе літо;

багато снігу і замети на хороший врожай наступного року.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє цього дня сваритися, лаятися, лихословити. Навіть жартома заборонено битися. Також не варто скаржитися на мороз. Краще 28 грудня не йти в ліс і не працювати фізично.

Що можна робити завтра

Здавна вірили, що сила нечистої сили, яка виходила 27 грудня, вже починала слабшати. Ґанок господині обов'язково посипали попелом чи вугіллям, щоб сніг розтопився. Існувало повір'я, що такий ритуал допоможе знешкодити нечисту силу. Нужденним намагалися роздати теплі речі, а жебракам давали їжу. Молилися святим про зцілення від хвороб.

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